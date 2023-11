– Chcemy, by średnia płaca osiągnęła pułap 10 tys. zł na koniec kadencji; zamierzamy też wprowadzić dotację 70 tys. zł na start działalności i ustawę o równości płac kobiet i mężczyzn, a także kwotę wolną od podatku do pensji minimalnej – zadeklarował premier Mateusz Morawiecki.

– Tutaj cały czas były wątpliwości związane z Unią Europejską. To był postulat Polski 2050. Myślę, że razem, wspólnie taki ponadpartyjny rząd będzie w stanie przekonać Komisję Europejską, żeby wdrożyć to rozwiązanie” – zaznaczył premier.

– Po pierwsze to wakacje ZUS-owskie dla małych firm, które znajdują się w trudnej sytuacji. To był element, który zaprezentowało PSL. Ten postulat jest bardzo ważny, ponieważ my staraliśmy się ulżyć małym i średnim firmom na inne sposoby, ale ten dobrowolny ZUS przynajmniej kilka razy do roku, albo w ogóle dobrowolny ZUS jest ważnym postulatem. Jesteśmy absolutnie gotowi do dyskusji w ramach koalicji polskich spraw i zrealizowania tego postulatu

– Zrobiliśmy to dwa lata temu, rok temu również – ona nie znalazła się w pierwotnym kształcie budżetu, a później ją wdrożyliśmy w końcówce roku i tak samo robimy teraz. Ścieżką poselską we współpracy z obecnym rządem wpłynie propozycja, aby przedłużyć zerowy VAT na żywność. W portfelu polskich rodzin ma zostać więcej pieniędzy, bo inflacja spada, ale cały czas jest na wysokim poziomie

– Po to proponujemy dynamiczny rozwój sieci elektroenergetycznych, aby móc tę energetykę prosumencką realistycznie wdrażać, bo wcześniej było to niemożliwe

– To kontynuowanie naszych superważnych programów, które mają z Polski uczynić regionalny punkt odniesienia dla innych. To Centralny Port Komunikacyjny, poszerzenie naszych okien na świat, czyli port kontenerowy w Świnoujściu, rozwój portu kontenerowego w Gdańsku, dokończenie Via Carpatia i całego rusztu komunikacyjnego autostrad, dróg ekspresowych (…) i oczywiście przedłużenie programu dróg lokalnych

– My zwiększyliśmy kwotę wolną od podatków – czyli wynagrodzenie bez żadnego podatku PIT – z kwoty 3091 zł do 30 tys. złotych rocznie; to dziesięciokrotny wzrost zrealizowany przy bardzo dobrym stanie budżetu jednocześnie

– I wreszcie – z programu Konfederacji jak najbardziej podpisujemy się pod postulatem, w którym również my mamy wiarygodność – nie nasi przeciwnicy polityczni, którzy już się wycofują rakiem ze swoich postulatów – czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku. Konfederacja zaproponowała, żeby było to do poziomu minimalnego wynagrodzenia i rosło wraz z tym minimalnym wynagrodzeniem; to dobry postulat

– To wyczytaliśmy w programie Lewicy; tutaj także mamy ogromne osiągniecia; jesteśmy w czołówce państw UE po tej dobrej stronie mocy, jeśli chodzi o lukę płacową, ale ja by mnie chciał, żeby tam była jakakolwiek luka

– Kolejny punkt naszego dekalogu to wyższe wynagrodzenia i szanse na rozwój dzięki transformacji polskiej gospodarki. (…) Tutaj – na koniec kadencji chcemy zrobić wszystko, pomagać we wszystkich działaniach, budować rząd także ekspercki, ponadpartyjny po to, żeby Polacy zarabiali średnio 10 tys. zł brutto na koniec tej kadencji, to jest jak najbardziej możliwe

– To będzie rząd ponadpartyjny, pozapartyjny, rząd równowagi. Z najbardziej wartościowych elementów różnych programów budujemy dekalog polskich spraw na cztery lata” – przekazał. Pierwszy filar tego dekalogu, to stabilność dla małych i średnich firm.

– Gdyby wyborcy chcieli zagłosować na premiera Tuska, to PO by zwyciężyła. A my mieliśmy o ponad milion głosów więcej niż druga w kolejności PO. Dlatego tę misję chcę wykonać

– My będziemy prezentować teraz poszczególne ustawy i rozwiązania, czy to poprzez ścieżkę poselską – ale takie, które wcześniej zostały przyjęte przez rząd, czy takie ustawy, które mogą trafić do Sejmu. A więc nie ma – zwracam się to do pana marszałka Hołowni – nie ma żadnego zagrożenia dla szybkiego wdrażania dobrych ustaw

– W ciągu 8 najbliższych dni chcę mieć gotowe propozycje, chcę mieć skład gabinetu – zapowiedział premier. – Może to będzie 9 dni, ale postaram się zrobić to w 8 dni

9. Premier: znacząco poprawiliśmy stan finansów publicznych

Premier mówił również o dokonaniach swojego rządu.

– Znacząco poprawiliśmy stan finansów publicznych. W czasach naszych poprzedników cały dług publiczny gwałtownie wzrósł o 7,5 pkt. proc. i żeby nie przekroczył 60 proc., to nasi poprzednicy musieli zagarnąć OFE i jednocześnie dokonać wyprzedaży majątku narodowego, aby pieniądze zredukowały ten dług

– Tymczasem my nie tylko nie wzięliśmy drugiej części OFE, o co nas oskarżano, że to zrobimy, ale też skończyliśmy z wyprzedażą sreber rodowych, a dług publiczny zmalał o 3 proc. w stosunku do PKB

Mateusz Morawiecki podkreślił, że ten wynik został osiągnięty mimo kryzysów, do jakich doszło, a więc mimo pandemii, kryzysu energetycznego i mimo wybuchu wojny na Ukrainie. Dodał, że to najlepszy dowód, że na zakończenie kadencji „będziemy mieli nie tylko stabilną sytuację finansów publicznych, ale dużo lepszą niż wtedy, kiedy odziedziczyliśmy budżet po naszych poprzednikach”.

Przez 4 lata tej kadencji Sejmu (tej która minęła – PAP) wzrost będzie wynosił między 11 a 12 proc. I to będzie jeden z rekordów UE. Nasi bezpośredni konkurenci, sąsiedzi, Czesi i Niemcy, w tym okresie mieli wzrost oscylujący wokół zera lub pół procenta. 12 proc. do pół procenta – to pokazuje, jak poradziliśmy sobie w czasie covidu, kryzysu energetycznego, wojny na Ukrainie w porównaniu do naszych partnerów. A więc pozostawiamy gospodarkę rozpędzoną

Dodał, że „na przyszły rok Komisja Europejska przedstawiła prognozy, z których wynika, że Polska ma się rozwijać najlepiej, najszybciej z dużych krajów Unii Europejskiej”. Szef rządu ocenił, że to otwiera „przed nami znakomitą szansę, aby zainwestować na przyszłość”.

Morawiecki wskazał, że jest jeszcze jeden istotny wskaźnik, czyli miara zależności od zagranicy, czyli międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto.

– Chcemy, aby nasza gospodarka była powiązana z innymi, bo to świadczy o jej konkurencyjności, ale nie chcemy nadmiernej zależności od zagranicy. W czasach rządów PO ta zależność była gigantyczna, przekraczała 60 proc. całej gospodarki. Ile można zrobić przez 8 lat? Zapytajcie ekonomistów, czy to osiągnięcie, które tutaj pokazujemy – spadek tej zależności od ok. 30 proc. – nie jest swoistym rekordem Europy albo jednym z najlepszych wyników, jakich można było się spodziewać

Podkreślił, że jest szczególnie dumny z tego osiągnięcia, bo to pokazuje, że „nasza gospodarka czerpie z żywotnych soków naszych poszczególnych branż” i że „zmniejsza zależność i jednocześnie podnosi swoją produktywność”. Dodał, że polska produktywność „znakomicie wzrosła w stosunku do naszych konkurentów, Czechów, Słowaków, Włochów czy Niemców”.

– Skumulowany wzrost produktywności polskiej gospodarki jest zdecydowanie najwyższy w regionie

Odniósł się również do innej miary, takiej, „która dzisiaj jest szczególnie dyskutowana”, czyli do deficytu finansów publicznych.

Deficyt finansów publicznych mimo kryzysów, mimo wielkich polityk ratowania przedsiębiorców i miejsc pracy, był średniorocznie prawie dwa razy niższy niż w czasach naszych poprzedników. To 2,5 proc. w stosunku do ok. 4,7 proc.

Odnosząc się do danych OECD za rok 2022, szef rządu podkreślił również, że kierowany przez niego gabinet doprowadził do „skokowego wzrostu dochodów Polaków”.

– Tzw. dochód rozporządzalny – czyli to, co jest w kieszeni naszych obywateli – przyrósł najbardziej ze wszystkich krajów

– Przypomnę, że obniżyliśmy rekordowe bezrobocie w czasach Tuska, z ponad 14 proc., blisko 15 proc., ponad 2,3 mln osób na bezrobociu. Obok tego 2 mln polskich rodzin na umowach śmieciowych, z tym też skończyliśmy. I ponad 2 mln ludzi wypchniętych na emigrację za chlebem. Tego wszystkiego nie ma dzisiaj

Ocenił, że udało się doprowadzić do powrotów z emigracji i do najniższego poziomu bezrobocia w historii.

– A przy tym największą liczba pracujących w historii, to ponad 17 mln osób i ponad 76 proc. osób pracujących. Tak wygląda gospodarka polska u progu nowej kadencji

