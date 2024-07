Zarówno ja, jak i nowy premier Holandii Dick Schoof mamy nadzieję na zaproszenie Ukrainy do NATO na przyszłorocznym szczycie Sojuszu w Hadze; to będzie znak dla Moskwy i innych, że NATO samo decyduje, kogo przyjąć do Sojuszu – powiedział prezydent Andrzej Duda po szczycie NATO w Waszyngtonie.

Po zakończeniu szczytu w Waszyngtonie prezydent Duda odniósł się na konferencji prasowej w czwartek do kwestii przyszłości Ukrainy w NATO. Jak podkreślił, sojuszniczy zgodzili się, że droga Ukrainy do Sojuszu jest „nieodwracalna”.

– Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że Sojusz stoi murem za Ukrainą; Ukraina może liczyć na zdecydowanie większe wsparcie niż do tej pory

– ocenił, wskazując m.in. na decyzje o powołaniu koordynującego wsparcie dla Ukrainy dowództwa NATO w niemieckim Wiesbaden oraz Centrum JATEC w Bydgoszczy.

– Zarówno nowy premier Holandii (Dick Schoof) i ja wyraźnie podkreśliliśmy, żeby już na tym szczycie za rok (w Hadze – PAP) Ukraina otrzymała formalne zaproszenie do NATO – to znaczy, by rozpoczął się ten proces przyjmowania Ukrainy do Sojuszu

– zadeklarował prezydent.

Jak mówił dołączenie Ukrainy do NATO wymaga ponadto ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie, co z pewnością będzie procesem długotrwałym, ale, jak stwierdził, stanowiłoby to wyraźny znak dla Rosji i innych aktorów, że „NATO się nie cofa i twardo uważa, że przyjęcie kogokolwiek do Paktu (…) jest wyłącznie decyzją Sojuszu i państwa, które decyduje o swojej kandydaturze”.

Duda wyraził też nadzieję, że w ciągu następnych kilku lat centrum JATEC w Bydgoszczy stanie się w pełni funkcjonalną częścią struktur NATO i stanie się pierwszą instytucją zaprojektowaną dla zbliżania Ukrainy do Sojuszu.

Połączone Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO – Ukraina (JATEC) będzie nową jednostką Sojuszu zlokalizowaną w Bydgoszczy. Zgodnie z założeniami realizacja zadań przez JATEC ma przyczynić się do poprawy zdolności obronnych Ukrainy poprzez koordynację i realizację na szerszą skalę wsparcia szkolenia żołnierzy ukraińskich, a także wykorzystania wniosków i doświadczeń z wojny rosyjsko-ukraińskiej przez siły zbrojne państw Sojuszu.