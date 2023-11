Szef Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk zachęca w najbliższych dniach do szczególnej pamięci i modlitwy przy grobach i miejscach pochówku polskich bohaterów.

W rozmowie z Polskim Radiem podkreśla, że na naszą pamięć zasługują Polacy, którzy polegli w walkach, miejscach kaźni, którzy leżą w bezimiennych grobach.

– wylicza wiceprezes IPN. Dodaje, że pamięć o tych polskich ofiarach jest naszym obowiązkiem.

– podkreśla Krzysztof Szwagrzyk.

Zaznacza, że Instytut Pamięci Narodowej i działające przy nim Biuro Poszukiwań i Identyfikacji robią wszystko, by odnaleźć groby wszystkich polskich bohaterów, by bezimiennych grobów było jak najmniej.

– wskazuje.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem.

Fot. Radio Zachód/Krzysztof Filmanowicz

Krzysztof Szwagrzyk dodaje, że dzięki działaniom IPN udało się odnaleźć szczątki dwóch tysięcy polskich bohaterów. Podkreśla, iż ci, którzy uważają, że te działania nie mają racji bytu, powinni sami zdobyć się na odwagę, by powiedzieć Polakom, że nie mają prawa do grobów swoich bliskich.

„Musimy sobie wyobrazić, że nie ma wśród nas 'Inki’, 'Zagończyka’, nie ma majora 'Łupaszki’, komandorów i wielu innych, bo ktoś uważa, że nie jest to nam potrzebne. Jeśli te argumenty nie trafiają do osób, które krytykują IPN i chcą jego likwidacji, to myślę, że ci ludzie powinni wielu tysiącom Polaków, którzy nie wiedzą, gdzie są szczątki ich najbliższych, powiedzieć, że nie mają do tego prawa”