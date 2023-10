Żołnierze ze Świętoszowa od kilku tygodni wykonują zadania w Polskim Kontyngencie Wojskowym w dalekim Libanie. Z myślą o nich uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubsku wykonali baner, na którym odbiły swoje dłonie i umieściły napis z pozdrowieniami.

Wspólna praca czwartoklasistów dotrze z Lubska do kraju, gdzie obecnie obowiązki wykonują mundurowi z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Młodzież chce w ten sposób pokazać, że szanują to, co robią żołnierze. Inicjatorką pomysłu jest dziewczynka, której tato po raz kolejny służy z dala od domu. Pomysł podjęli jednomyślnie inni uczniowie oraz nauczyciele. Jak mówią, mają nadzieję, że sprawią, iż wojskowi poczują się w ten sposób bliżej kraju i bliskich. O służbie żołnierzy z dziećmi rozmawiał Krzysztof Gonera:

Dodajmy, że misja żołnierzy polskiego kontyngentu UNIFIL w Libanie trwa pół roku.