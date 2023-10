2,5 promila alkoholu miał w organizmie 26-letni kierowca ciężarówki zatrzymany przez policjantów na autostradzie A2 w pow. sulęcińskim. Przerwali oni jego jazdę dzięki sygnałom od kierowców widzących, że nie potrafi zapanować nad pojazdem – poinformowała we wtorek (17 października) sierż. sztab. Klaudia Biernacka z KPP w Sulęcinie.

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę (15 października). Tego dnia do sulęcińskiej policji wpłynęło zgłoszenie od kierowców podróżujących A2 o ciężarówce, która kluczy od jednej do drugiej krawędzi jezdni. Mundurowi namierzyli i skierowali kierowcę tira do kontroli.

– Ciężko było mówić o jakiejkolwiek wymianie zdań z kierowcą, który miał problem z utrzymaniem równowagi, a jego mowa była niezrozumiała i bełkotliwa. Badanie wykazało w jego organizmie 2,5 promila alkoholu

– powiedziała policjantka.

Po wytrzeźwieniu 26-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

– Stając przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna musi liczyć się z karą do trzech lat pozbawienia wolności, utratą uprawnień do kierowania na dłuższy czas i wysoką grzywną

– dodała Biernacka.

Fot. Lubuska Policja