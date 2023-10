Podczas jesiennych dni warunki atmosferyczne w Lubuskiem mogą utrudnić jazdę kierowcom. Poranne mgły i opady to ograniczenia stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa podróży. Policja przypomina o ostrożności.

Zbyt szybka jazda i nie dostosowanie prędkości do panujących warunków pogodowych mogą zakończyć się poślizgiem. – Zdejmijmy nogę z gazu, aby przez cały czas kontrolować to, co dzieje się przed nami – mówi nadkomisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

– Szczególną uwagą zwracajmy także w rejonach przejść dla pieszych – podkreśla nadkomisarz Berestecka:

Policja przypomina także o sprawdzeniu stanu technicznego pojazdów. Głównie hamulców i świateł.