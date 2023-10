Rozpoczął się sezon grzewczy. Wielu Lubuszan już uruchomiło swoje piece. Strażacy przypominają o wykonaniu przeglądów instalacji kominowych.

Każdego roku odnotowuje się wezwania do pożarów przewodów kominowych posesji oraz zatrucia tlenkiem czadu – Pamiętajmy o wezwaniu kominiarza, nim rozpoczniemy ogrzewanie domów. To bardzo ważne, bo brak kontroli stanu kominów może doprowadzić do tragedii – mówi młodszy brygadier Paweł Grzymała z Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu:

– Warto zamontować także czujki wykrywające nadmierne stężenie tlenku węgla – zaznacza żagański strażak:

Dodajmy, że tylko w zeszłym roku na terenie powiatu żagańskiego odnotowano 13 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla.