Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,3 doszło w niedzielę rano na zachodzie Afganistanu w pobliżu miasta Herat; nie ma informacji o ofiarach – podała agencja Associated Press. W silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten rejon 7 października zginęło około 2 tys. osób.

Jak przekazała amerykańska służba geologiczna USGS, epicentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości ok. 6,3 km w odległości 30 km na północny zachód od Heratu, który jest trzecim co do wielkości miastem Afganistanu.

W trzęsieniu ziemi z 7 października zniszczone zostały całe wsie, a ponad 90 proc. ofiar śmiertelnych – według danych UNICEF – stanowiły kobiety i dzieci. Po zeszłotygodniowym trzęsieniu ziemi region nawiedzały wstrząsy wtórne.