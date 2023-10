Mistrzowie Pola zawitają do Osowej Sieni. W planie wydarzenia pokaz maszyn rolniczych, wystawa, konferencja branżowa oraz prezentacja nowych odmian roślin. To także okazja do wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami rolnictwa.

Święto pola to cykliczne spotkanie rolników oraz specjalistów i przedsiębiorców z tej branży. Jutro na polu spółki HZZ Osowa Sień w okolicach Konradowa zaprezentowane zostaną nowe uprawy i odmiany roślin oraz maszyny rolnicze. – W tym roku będziemy mówili dużo, w kontekście panującej suszy, o bez orkowej uprawie kukurydzy i słonecznika – mówi Jan Pabierowski, prezes spółki Skarbu Państwa.

Początek spotkania rolników 6 października o dziesiątej.