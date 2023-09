W lubuskich lasach pojawiły się grzyby, a wraz z nimi grzybiarze. Niestety nie wszyscy mają dobrą orientację w leśnym terenie i często gubią drogę powrotną. Policja przypomina, aby przygotować się na taki wyjazd i co ważne nie ruszać w pojedynkę.

W przypadku poszukiwania osób zagubionych w lesie do akcji poszukiwawczej angażowanych jest wiele osób. Warto więc pamiętać o kilku zasadach, aby taka wyprawa była w pełni bezpieczna. To przede wszystkim naładowany telefon w kieszeni, butelka wody i odpowiednia do aury odzież. Osoby starsze powinny również pamiętać, aby o fakcje wyjścia powiadomić bliskich: