W obliczu tragicznego trzęsienia ziemi w Maroku, w którym zginęło ponad 1000 osób, chciałbym podkreślić, że Polska jest gotowa udzielić każdej potrzebnej pomocy – podkreślił w sobotę prezydent Andrzej Duda. „Nasze myśli i modlitwy są z rodzinami ofiar i z mieszkańcami Maroka” – zaznaczył.

– podkreślił w sobotę (9 września) wieczorem prezydent Andrzej Duda we wpisie na platformie X (dawniej Twitter), umieszczonym w języku angielskim.

– zaznaczył prezydent.

In the face of the tragic earthquake in Morocco, with more than 1000 people killed, I would like to stress that Poland stands ready to provide any help necessary. Our thoughts and prayers are with the families of the victims and the people of Morocco.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) September 9, 2023