Staje się faktem, że od 1 września nasi seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę jako wsparcie w ramach solidarności międzypokoleniowej – podkreśliła w czwartek szefowa MRiPS Marlena Maląg. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podała, że w piątek czternastkę otrzyma 864 tys. osób.

Szefowa MRiPS na wspólnej konferencji prasowej z prezes ZUS przypomniała, że od 1 września wypłacane będą czternaste emerytury, podobnie jak w ubiegłym roku.

„Czternaste emerytury oczywiście będą wypłacane w terminach wypłaty świadczeń, a więc będzie to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września. (…) Wysokość czternastej emerytury brutto to 2650 zł. W ustawie zawarte jest kryterium dochodowe, jest to próg 2900 zł. Jednakże nie ma odcięcia od razu po tej kwocie. Zastosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę” – wskazała. Podkreśliła, że emeryci nie składają wniosków, ponieważ czternastka wypłacana jest automatycznie.

Minister zaznaczyła, że świadczenie to jest „swoistą poduszką bezpieczeństwa” dla seniorów. „Poziom inflacji wprawdzie spada, ale jest jednak ona jeszcze wysoka. Jesteśmy odpowiedzialnym rządem i takie działanie, taka decyzja została podjęta, żeby świadczenie było wyższe” – wyjaśniła.

Oceniła, że wszystkie programy społeczne, które są realizowane mają tak naprawdę charakter społeczno-gospodarczy, ponieważ „środki z tych świadczeń trafią też na rynek, a więc też pobudzają polską gospodarkę”.

Maląg podziękowała prezes ZUS, całemu zakładowi i innym organom emerytalno-rentowym za sprawne wdrożenie wszystkich elementów, co pozwoli na wypłatę czternastek w terminie.

„Nasza polityka senioralna oparta jest na stabilnych filarach związanych ze stabilizacją finansową jesieni życia, ale także aktywnościom osób starszych. Te działania podejmujemy krok po kroku” – zaznaczyła.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że do otrzymania czternastek uprawnione są nie tylko osoby pobierające emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, których jest 9,1 mln, ale także osoby pobierające renty socjalne (290 tys. osób), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (40 tys. osób), emerytury pomostowe (40 tys. osób), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (13 tys. osób), świadczenia rodzicielskie „Mama 4 plus” (60 tys. osób) i świadczenia inwalidzkie i kombatanckie (30 tys. osób).

„Na 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest już przygotowany na wypłatę tego świadczenia dla 864 tys. osób na kwotę 2 mld złotych. (…) Jesteśmy też przygotowani na kolejne terminy – 5 i 6 września i według naszej bazy danych czternastkę otrzyma w tych terminach 1,3 mln osób na łączną kwotę 2,9 mld złotych. Blisko 4 na 5 osób będzie otrzymywać to świadczenie na konto bankowe” – zaznaczyła prof. Uścińska

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Szacunkowo kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Czternaste emerytury zostały pierwszy raz wypłacone w 2021 r. Prezydent Andrzej Duda 19 lipca 2023 r. podpisał ustawę, zgodnie z którą mają one przysługiwać już na stałe.