W podżagańskiej Brzeźnicy rolnicy, pszczelarze, ogrodnicy podziękowali za tegoroczne zbiory. W ramach powiatowych dożynek przeprowadzono również konkurs na najpiękniejszy wieniec wykonany z kłosów zbóż.

Dożynkowe spotkanie przy boisku sportowym było także okazją do promowania tego, co wiąże się z wsią i kulturą ludową. Można było skosztować regionalnych potraw, domowych ciast czy miodu z pasieki. Na scenie zaprezentowały się również zespoły kultywujące tradycje regionalne. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców wsi i miasteczek z powiatu. Jak mówi starosta żagański takie spotkania to pamięć o ludziach ciężkiej pracy, ale i integracja środowiska wiejskiego: