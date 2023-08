W lubuskich lasach pojawiły się grzyby. Aby grzybobranie było bezpieczne, a zbiory nie zagrażały zdrowiu leśnicy przypominają ważne zasady, o których warto pamiętać.

Każdego roku zdarzają się zatrucia sromotnikiem czy innymi gatunkami łudząco podobnymi do grzybów jadalnych. – Wrzucajmy do kosza tylko te, co do których mamy pewność. Warto przed pójściem do lasu przejrzeć atlas grzybów – mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Lipinki:

– Aby grzybnia się odradzała i wyrastały kolejne podgrzybki czy koźlarze pamiętajmy, aby nie wycinać grzyba, lecz go wykręcać – zaznacza lipinecki leśnik:

Dodajmy, że w polskich lasach można znaleźć kilkadziesiąt gatunków grzybów jadalnych.