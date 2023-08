Falubaz Zielona Góra pewnie kontynuuje swoją zwycięską passe i wygrywa w Trójmieście, pierwsze, ćwierćfinałowe spotkanie z Wybrzeżem Gdańsk 30:60. Po 15 spotkaniach w 1. lidze żużlowej nikomu nie udało się choćby zremisować meczu z zawodnikami reprezentującymi Winny Gród.

Pierwsze dwa biegi na gdańskim stadionie im. Zbigniewa Podleckiego to dwa zwycięstwa Falubazu 1:5. Gospodarze nie mieli niemal nic do powiedzenia przegrywając podwójnie lub 2:4, aż do siódmej gonitwy. Wtedy indywidualne zwycięstwo i biegowy remis dowiózł Mads Hansen wyprzedzając na trasie Maksyma Borowiaka i Krzysztofa Buczkowskiego. Następnie dopiero w 12.biegu gdańszczanie odnieśli swoje jedyne drużynowe zwycięstwo 5:1. Po upadku na pierwszym łuku Borowiaka, w czteroosobowej powtórce podwójnie wygrali Miłosz Wysocki i Keynan Rew. Później Falubaz potwierdził swoją dominację zgarniając całą pulę w biegach nominowanych.

Rewanż w najbliższą sobotę o 16:30 na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69. Relacja także na naszej antenie.