Przed żużlowcami ebut.pl Stali Gorzów kolejny trudny pojedynek wyjazdowy w PGE Ekstralidze.

Niedzielne spotkanie z GKM-em Grudziądz nie będzie należeć do najłatwiejszy ponieważ gospodarze mając szanse na awans do play-off podejdą do tego spotkania maksymalnie skupieni.

A z jakim nastawieniem do Grudziądza jedzie trener Stali Stanisław Chomski?

Początek meczu w Grudziądzu w niedzielę o 16.30. Transmisja na antenie Radia Zachód oraz Radia Gorzów.