Lato to czas wakacji i urlopów, a zatem odpoczynku i zabawy. W najbliższym czasie w Nowej Soli i okolicy będzie się działo. W sobotę, w Otyniu obchody jubileuszu 700 – lecia miasta. W samej Nowej Soli początek cyklu spacerów po mieście. A poza tym, do końca sierpnia, szkoły i placówki kultury w mieście zapraszają do siebie dzieci i młodzież, spędzający wakacje w mieście. O czym Marek Turowski.