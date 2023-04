Iwona Bartnicka kocha kino od kiedy pamięta. Już jako mała dziewczynka oglądała filmy razem z dziadkami.

Z czasem jej zamiłowanie do kina przerodziło się w prawdziwa pasję. Postanowiła ukończyć studia związane z filmem, by zdobyć szczegółową wiedzę na ten temat. Od kilku lat prowadzi dział filmowy w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie, a także Dyskusyjny Klub Filmowy Megaron. Do Ośrodka zaprasza znanych aktorów i reżyserów, organizuje w festiwale filmowe m.innymi Festiwal Filmów Frapujących. Kino nadal jest jej pasją. Siadając w fotelu kinowym w raz z innymi fanami filmu poddaje się magii kina.