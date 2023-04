Braki w dokumentacji inwestycji, niepłacenie faktur przez starostwo w Słubicach, a w rezultacie zerwanie umowy z wykonawcą. Tak wygląda budowa hali przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach. Na razie budowa stanęła.

Sala przy tej szkole miała być gotowa do końca grudnia 2022 roku, ale po pięciu latach od rozpoczęcia inwestycji na jaw wychodzą informacje, które wskazują, że budowa hali nie powinna w ogóle ruszyć z miejsca.

Inwestor, czyli Powiat Słubicki rządzony wówczas przez Marcina Jabłońskiego nie posiadał wszystkich wymaganych prawem dokumentów i pozwoleń, które należy posiadać, aby rozpocząć cały proces inwestycyjny. Jak wskazuje randa powiatu Krystyna Skubisz, w momencie rozpoczęcia inwestycji inwestor nie posiadał zgody na tak zwane przyłącze do kanalizacji deszczowej.

– Inwestycja została ogłoszona we wrześniu 2018 roku, natomiast ważność niektórych dokumentów koniecznych do rozpoczęcia inwestycji minęła w kwietniu 2018 roku. Nasuwa się więc pytanie, jak można było zacząć inwestycje nie mając wszystkich ważnych dokumentów i uzgodnień.

Radna wskazuje też, że umowa na podłączenie gazu została podpisana dopiero w lipcu 2022 roku. A to powodowało, że inwestycja nie mogła być w pełni prowadzona przez wykonawcę. Okazuje się również, że dopiero w 2022 roku otrzymano od burmistrza Słubic pozwolenie na przyłączenie do kanalizacji deszczowej.

Jak wynika z uzyskanych przez nas informacji budowa hali stanęła, ponieważ 7 marca 2023 roku starosta słubicki Leszek Bajon (Platforma Obywatelska) w imieniu inwestora odstąpił od umowy na wykonanie inwestycji. O sprawie starosta obwieścił w marcu tego roku, a powodem miało być zejście z budowy przez głównego wykonawcę.

Przy okazji poszkodowany został podwykonawca, który wykonał prace na kwotę ponad 180 tysięcy złotych i za swoje usługi nie otrzymał pieniędzy od głównego wykonawcy. Z kolei ten nie mógł ich zapłacić podwykonawcy, ponieważ sam nie otrzymał pieniędzy od inwestora, czyli powiatu słubickiego. Podwykonawca, zgodnie z prawem, zwrócił się o zapłatę bezpośrednio do inwestora i otrzymał najpierw zapewnienie, że otrzyma pieniądze. Jednak w kolejnym piśmie skierowanym do podwykonawcy starosta Bajon wskazuje już, że za wykonane usługi nie może wypłacić więcej, niż kwotę, która za powyższe usługi została zawarta w umowie z głównym wykonawcą. Starosta stwierdził również, że skoro zerwano umowę z głównym wykonawcą, to wartość robót wykonanych przez podwykonawcę wynosi niewiele ponad 15 tysięcy złotych.

Jak udało nam sie dowiedzieć podwykonawca podjął juz kroki prawne, aby odzyskać pieniądze za zrealizowane prace.

Aleksandra Mrozek, radna sejmiku od dawna informowała, że województwo lubuskie traktuje tę inwestycje priorytetowo, a wielkość środków, które przeznacza się na tę halę jest ogromna.

– Uczniowie mają teraz problem, bo nie mają hali, której budowa przeciąga się z winy inwestora, czyli Powiatu Słubickiego – zauważa Mrozek. – W mojej ocenie jeżeli samorząd województwa potraktował tę inwestycje priorytetowo i przeznaczył na nią kilka milionów złotych to myślę, że albo wspiera nieudacznictwo inwestycyjne, albo jest okłamywany przez inwestora. Nie wiem co jest gorsze w tej sytuacji.

Radna wskazuje, że w 2018 roku zarząd województwa przekazał na tę budowę 1 milion złotych. W 2019 roku przekazano 1,5 miliona złotych, natomiast w 2021 kolejny milion. Część środków została zwrócona, ale inwestycja nie jest zakończona.

Jacek Kotuła prowadzący profil Jawneslubice.pl, od lat obserwuje działania słubickich samorządowców. Rozpoczęcie inwestycji w 2018 roku wiązało się jego zdaniem z wyborami. – Chodziło o pokazanie, że cokolwiek się robi. – mówi Kotuła. – Starostą był wówczas Marcin Jabłoński i nie zważając na konsekwencje chciał rozpocząć tę inwestycję. Teraz mamy tego konsekwencje. Sposób uzasadniania decyzji przez starostę Leszka Bajona jest żenujący. Zastanawiam się jako mieszkaniec, kto nad tym wszystkim miał kontrolę.

Jak wynika ze strony lubuskie.pl przetarg na budowę hali rozstrzygnięto w 2018 roku. W pierwszym etapie inwestycji wykonano stan surowy otwarty, w kolejnym większość robót z zakresu stanu surowego zamkniętego. Łączny koszt inwestycji wynosi 5,5 mln zł. W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 2,2 mln zł. W 2020 r. kwotę w wysokości 1,3 mln z budżetu Województwa Lubuskiego. W 2021 r. udzielono jeszcze pomocy finansowej w wysokości 1 mln zł.

Do tematu wrócimy.