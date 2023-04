86 proc. uwolnionych z rosyjskiej niewoli jeńców twierdzi, że byli torturowani

86 proc. ukraińskich jeńców, którzy powrócili z rosyjskiej niewoli, potwierdziło, że dopuszczano się tam wobec nich bezpośredniej przemocy fizycznej; nie są to wyłącznie nasze dane, ponieważ podobne wnioski przedstawiła misja ONZ – oznajmił ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Rosyjscy żołnierze znęcają się nad żołnierzami i cywilami

Doniesienia o brutalnym traktowaniu ukraińskich jeńców, a także popełnianych na nich zbrodniach wojennych pojawiają się od lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Rosji na Ukrainę. W ostatnich miesiącach w mediach ukazywały się liczne relacje, według których Rosjanie znęcają się nad ukraińskimi żołnierzami i cywilami fizycznie i psychicznie, m.in. przetrzymując ich w bardzo złych warunkach sanitarnych, przydzielając jeńcom bardzo ograniczone racje żywnościowe, a także zmuszając te osoby do uczenia się na pamięć hymnu Rosji i propagandowych rosyjskich pieśni.

Rosyjski terror

29 lipca 2022 roku w obozie w Ołeniwce na terenie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło co najmniej 53 ukraińskich jeńców, a kilkudziesięciu zostało ciężko rannych. Władze w Kijowie oceniły to zdarzenie jako akt terroryzmu dokonany przez stronę rosyjską.

Bestialstwo bez zahamowań

W ubiegłym tygodniu w internecie pojawiło się drastyczne nagranie wideo przedstawiające kaźń ukraińskiego jeńca. Widać na nim, jak ludzie w mundurach z białymi wstęgami, których zwykle używają do identyfikacji żołnierze rosyjscy, odcinają głowę żywemu człowiekowi z ukraińskimi dystynkcjami. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Ujawniony przed kilkoma dniami materiał wideo, na którym widać, jak Rosjanie ścinają bezbronnego ukraińskiego jeńca, nie jest niestety jedyną taką historią. Dysponujemy kilkudziesięcioma nagraniami ukazującymi ścięcie głowy, a także m.in. obcinanie kończyn, organów płciowych, nosa, uszu lub kości palców. Są to treści nagrane i udostępnione w sieci przez rosyjskich wojskowych – poinformował Łubinec podczas audycji na kanale portalu Ukrainska Prawda w serwisie YouTube (https://tinyurl.com/4ky7k7xv).

Ukraińskie władze nie chcą ujawniać szczegółów na temat rodzajów tortur stosowanych przez Rosjan z obawy przed pogorszeniem sytuacji ich jeńców, którzy wciąż przebywają w niewoli.

86 proc. ukraińskich jeńców, którzy powrócili z rosyjskiej niewoli, potwierdziło, że dopuszczano się tam wobec nich bezpośredniej przemocy fizycznej. Nie są to wyłącznie nasze dane, ponieważ podobne wnioski przedstawiła misja ONZ – dodał Łubinec podczas tej samej rozmowy.

Dowody zbrodni

Od lutego ubiegłego roku, czyli początku inwazji Rosji na Ukrainę, otrzymaliśmy już kilkadziesiąt nagrań ukazujących brutalne morderstwa lub okaleczanie naszych jeńców przez żołnierzy rosyjskich – oznajmił ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

W ocenie rzecznika wojskowym wroga, którzy popełniają te zbrodnie i publicznie je nagłaśniają, przyświecają cztery cele: podtrzymanie „antyukraińskiej histerii” panującej w rosyjskim społeczeństwie poprzez ukazanie Ukraińców jako „podludzi” i tym samym wzbudzenie wobec nich jeszcze większej nienawiści, ostrzeżenie ukraińskich wojskowych przed planowaną kontrofensywą i konsekwencjami trafienia do rosyjskiej niewoli, zmotywowanie własnych żołnierzy do walki w obawie przed odwetem przeciwnika, a także uniemożliwienie sprawcom zbrodni ewentualnej dezercji w wyniku ujawnienia makabrycznych nagrań, „zamykających im drogę odwrotu”.

CZYTAJ TEŻ: