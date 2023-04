W Nadodrzańskim Parku Rekreacyjnym w Nowej Soli rozpoczął się sezon turystyczny. Jest czynny między innymi Park Krasnala, Park Fizyki, mini zoo, tor rowerowy i miejsca do grillowania. – Co roku dużą popularnością szczególnie wśród dzieci i młodzieży cieszy się Park Fizyki, gdzie są urządzenia do edukacji uczestników – powiedział animator zajęć Sebastian Cichocki.

Nadodrzański Park Rekreacyjny w Nowej Soli czynny jest siedem dni w tygodniu.