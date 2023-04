Po wielu latach odnaleziona została gotycka Pieta z kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. Rzeźba wpisana jest do rejestru zabytków. Z uwagi na fakt, iż od lat obiektu nie było w kościele, został on w 2020 r. zgłoszony do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

– Tymczasem podczas kwerendy archiwalnej, przypadkiem natrafiono na pismo proboszcza w Nowym Miasteczku z 1964 roku, w którym wspomniał on, iż dwa lata wcześniej Pieta została oddana do konserwacji do Wrocławia. Ale to nie koniec wędrówki zabytku – opowiada Kamila Domagalska, zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rzeźba zostanie zwrócona parafii pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku niezwłocznie po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, które pozwolą na jej eksponowanie w kościele. Stanie się to zapewne latem przyszłego roku.