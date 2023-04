Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed nocnymi przymrozkami, które do czwartku rano mogą występować w całym województwie lubuskim.

Do czwartku będzie wiało chłodem

Ostrzeżenie dot. wszystkich powiatów i obwiązuje od godz. 23:00 w poniedziałek, do godz. 9:00 w czwartek (6 kwietnia). W tym czasie na ich terenie w nocy jest prognozowany spadek temperatury powietrza poniżej 0 st.C.

W nocy temperatura minimalna wyniesie od minus 4 do minus 1 st.C., lokalnie możliwy jest jej spadek do minus 6 st.C. Natomiast przy gruncie w nocy temperatura może wynieść od minus 6 do minus 2 st.C., a lokalnie ok. minus 8 st.C.

W dzień temperatura maksymalna będzie mieścić się w przedziale od 1 do 6 stopni C.

Prawdopodobieństwo pojawiania się zjawiska określono na 80 proc.

