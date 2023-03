Niemal 4 tysiące żołnierzy z 7 państw NATO bierze udział w ćwiczeniu na Słowacji. W gronie uczestników szkolenia pod nazwą „Slovak Shield 23” są także wojskowi z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza i Wędrzyna.

Pierwszym etapem był przejazd w rejon ćwiczeń. – Kilkanaście ciężkich pojazdów pokonało drogami publicznymi dystans ponad tysiąca kilometrów. To wszystko wymagało synchronizacji – mówi oficer prasowy brygady porucznik Anna Dominiak:

– To nie pierwszy udział naszych żołnierzy w szkoleniach na słowackich poligonach. Organizatorzy zadbali o to, by odbywały się one w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realiów pola walki – mówi major Damian Ćwierkiewicz:

Dodajmy, że ćwiczenie zakończy się 24 marca.