Około stu kolejnych osób zdecydowało się zostać żołnierzami 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (12 WBOT). Rekruci rozpoczęli właśnie szkolenie podstawowe w 151. batalionie lekkiej piechoty w Skwierzynie (Lubuskie) – poinformowała oficer prasowa 12 WBOT por. Anna Jasińska-Pawlikowska.

„W piątek rekruci rozpoczęli nowy rozdział życia – 16-dniowe szkolenie podstawowe. Od wybuchu wojny na Ukrainie, zainteresowanie służbą w WOT znacznie wzrosło. Widać to podczas kolejnych szkoleń podstawowych. W tym roku to trzeci nabór do naszej brygady”