Żagańska Gmina zachęca kobiety zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich do wysyłania zgłoszeń do uczestnictwa w tegorocznej Bitwy Regionów. Deklaracje udziału w wydarzeniu składać można do 31 marca.

Celem konkursu jest promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. – Takie spotkania to promocja lokalności, a także kultywowanie ważnych tradycji. To również aktywizacja kół gospodyń i bardzo ważna współcześnie integracja – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Koła gospodyń w naszej gminie rosną w siłę. Budujące jest to, że coraz młodsze panie chcą się w nich aktywizować – zaznacza wójt Ochrymczuk:

Dodajmy, że zeszłoroczne potyczki w ramach „Bitwy regionów” odbyły się w Starej Koperni i wzięło w nich udział 15 kół gospodyń wiejskich z dwóch powiatów.