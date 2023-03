Prokuratora Rejonowa w Międzyrzeczu prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 82-letniej mieszkanki wsi Brójce w tym powiecie. Doszło do niego w połowie lutego br. W sprawie nie ma jeszcze podejrzanego – poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Łukasz Gospodarek.

Z uwagi na dobro prowadzonego postępowanie prokuratura nie podaje poczynionych w śledztwie ustaleń, przyczyny śmierci seniorki, czy też tła tej zbrodni. Ciało kobiety znaleziono 15 lutego br.

Tego dnia do domu seniorki przyszedł pracownik opieki społecznej. Zaniepokojony faktem, że mimo pukania nikt nie otwiera drzwi, skontaktował się z bliskimi kobiety. Mieszkanie zostało otwarte i okazało się, że 82-latka jest martwa.

„Wstępne oględziny wskazywały, że mogło dojść do przestępstwa, a sekcja zwłok jednoznacznie potwierdziła, że mamy do czynienia z zabójstwem, do którego doszło między 12 a 15 lutego br. Trwają intensywne czynności związane z ustaleniem i zatrzymaniem sprawcy”