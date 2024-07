Kobieta topiła się w jeziorze Głębokie koło Międzyrzecza. Na pomoc ruszyli policjant ze Świebodzina oraz plażowicz – powiedział w poniedziałek (22 lipca) PAP asp. Marcin Ruciński, rzecznik policji ze Świebodzina.

Kobieta pływała w jeziorze Głębokie w niedzielę. Będąc około 70 metrów do brzegu opadła z sił i zaczęła się topić.

– Wołanie o pomoc usłyszał mł. insp. Damian Zieliński. Natychmiast ruszył kobiecie z pomocą” – powiedział Ruciński. Wbiegł do wody i dopłynął do topiącej się kobiety. „Po chwili podpłynął plażowicz na desce. Razem odholowali kobietę do brzegu