Większość sejmowa odrzuci sprzeciw Senatu wobec noweli Kodeksu wyborczego. Opozycja nie chce zmiany pod pretekstem, że wchodzi ona zbyt późno, ale chodzi o przybliżenie lokali wyborczych do wyborców i zmiana jest zgodna z konstytucją – uważa poseł PiS Marek Ast.

Senat w środę odrzucił nowelizację Kodeksu wyborczego. Senacka uchwała trafi teraz do Sejmu.

„Jest większość sejmowa, która odrzuci tę propozycję Senatu odrzucenia ustawy” – powiedział PAP Ast. Dodał, że można się było spodziewać takiego stanowiska Sentu.

„Generalnie +totalna opozycja+ jest przeciwna przybliżeniu lokali wyborczych do wyborców, nie chcą tej zmiany pod pretekstem, że wchodzi ona zbyt późno. My wielokrotnie podkreślaliśmy, iż uważamy, że jest to zmiana zgodna z konstytucją, nie mieszcząca się w zakresie tych, które Trybunał określił jako zmiany istotne” – powiedział poseł PiS. „Jest to coś, co ma ułatwić obywatelom udział w wyborach” – dodał.

Sejm uchwalił nowelizację 26 stycznia. Według autorów nowych przepisów – posłów PiS – mają one wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach.

Zgodnie z jedną ze zmian wprowadzanych nowelą, wójt gminy wiejskiej lub wiejsko–miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz pasażerski w postaci transportu publicznego „w celu wzięcia udziału w głosowaniu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego”. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat, mają mieć prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania.

W czwartek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się nowelizacją Kodeksu wyborczego. Najbliższe obrady Sejmu zaplanowano w dniach 7-9 marca.