Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południowym zachodzie i południu kraju oraz przed silnym wiatrem na północy. Słabiej poprószy w centrum, natomiast na zachodzie wystąpią opady deszczu ze śniegiem.

Jak poinformowała Emilia Szewczak z biura prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu dnia mocno poprószy na północnym wschodzie Polski, ale największe opady śniegu spodziewane są na południu województw małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, czyli w górach.

„Na Podlasiu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wynosi około pięciu centymetrów, natomiast w Beskidach – około ośmiu centymetrów, a w Sudetach – około dziesięciu centymetrów. Miejscami opady śniegu będą gęste i ograniczające widzialność, dlatego na drogach, zwłaszcza w powiatach górskich, trzeba uważać, dodatkowo może być ślisko”

– mówiła Emilia Szewczak.

Wydano nowe ostrzeżenie meteorologiczne. ⚠️

W powiatach: suskim, nowotarskim i tatrzańskim w woj. małopolskim prognozowane są intensywne opady śniegu, od 8 do 12 cm. ❄️

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 18:00 przez kolejne 12 godzin. ⏱️#IMGW #meteo #uwaga #ostrzegamy #śnieg pic.twitter.com/6x9bFph7Gf — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 30, 2023

Ostrzeżenia przed opadami śniegu będą obowiązywały najpóźniej do jutrzejszego poranka. Do tego czasu miejscami może spaść do około piętnastu – dwudziestu centymetrów śniegu. Słabiej poprószy w centrum, natomiast na zachodzie wystąpią opady deszczu ze śniegiem, a na północnym zachodzie – samego deszczu, który może zamarzać i powodować gołoledź.

Emilia Szewczak powiedziała, że ostrzeżenia przed silnym wiatrem dotyczą Wybrzeża i południa województwa dolnośląskiego.

„Na północy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego porywy wiatru mogą zbliżać się do 70-80 kilometrów na godzinę. Z podobną siłą powieje na Przedgórzu Sudeckim. Dość silny wiatr wystąpi także na Pogórzu Karpackim i w głębi kraju, który w porywach będzie osiągał prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę” – mówiła Emilia Szewczak.

Wysoko w górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Porywy zaczną słabnąć w drugiej części nocy.