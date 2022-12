Koniec roku to czas podsumowań, dokonania ocen oraz analiz tego, co wydarzyło się w ostatnich dwunastu miesiącach. Wojna rozpętana przez Rosję na Ukrainie, afera łapówkarska w Parlamencie Europejskim czy poszerzenie NATO o kraje skandynawskie, to tylko niektóre z najważniejszych, naszym zdaniem, wydarzeń, do których doszło w mijającym roku.

Dlatego dziś pytamy Państwa: jakie wydarzenia poza granicami naszego kraju najmocniej wpłynęły na sytuację międzynarodową w 2022 roku? Z jakimi nadziejami wchodzimy w rok 2023?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki