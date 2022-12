Po znakomitym meczu Argentyna pokonała w rzutach karnych Francję, a jednym z ważnych uczestników tego spotkania był Polski team sędziowski z Szymonem Marciniakiem na czele.

Polak posędziował bardzo dobrze finałowe zawody, co nie przeszkodziło Francuzom obarczyć go winą za przegrany mecz.

Równie dobrych not, co Polski sędzia nie zebrali jednak na mistrzostwach nasi piłkarze i trener Czesław Michniewicz. Mimo iż wykonali plan, zakładany przed mistrzostwami przez Polski Związek Piłki Nożnej, to posada trenera Michniewicza jest bardzo niepewna.

Dlatego dziś pytamy państwa: czy Czesław Michniewicz powinien nadal prowadzić polską reprezentację? Jak oceniają państwo występ polskich piłkarzy na mistrzostwach świata w Katarze?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki

