Po ogromnym zainteresowaniu ze strony mieszkańców, magistrat wraca do akcji „Gorzowskie listy do Mikołaja”, która pozwala spełnić drobne marzenia podopiecznych gorzowskich Domów Pomocy Społecznej.

Akcja dedykowana jest samotnym mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Gorzowie, którzy od lat pozostają bez kontaktu z najbliższymi, również w święta. Przypomnijmy: jak już informowaliśmy w Radiu Gorzów w pierwszym etapie udało się znaleźć „Mikołajów” dla 33 osób z DPS nr 1, którzy w swoich listach prosili o podstawowe artykuły.

Zainteresowanie pomaganiem jest jednak tak duże i tak wielu mieszkańców Gorzowa dopytywało o możliwość dołączenia do akcji, że organizatorzy postanowili uzupełnić listę seniorów o mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej nr 2. Oni również umieścili w listach swoje najdrobniejsze życzenia, które pozwolą „uwierzyć w magię świąt”.

Przypomnijmy zasady akcji „Gorzowskie listy do Mikołaja”: mieszkańcy zainteresowani pomocą, z umieszczonej na stronie internetowej miasta listy, wybierają jedną osobę, dla której będą przygotowywać paczkę na święta. Swój wybór zgłaszają pracownikom Urzędu Miasta, pisząc maila na adres: wpi@um.gorzow.pl.

Osoby na liście będą oznaczone numerkami od 26 do 60. Lista będzie stale aktualizowana – osoby, które „znajdą swoich opiekunów – Mikołajów” będą z listy skreślone.

Przygotowane, zgodnie z marzeniami samotnych seniorów z DPS nr 1 i 2, paczki będzie trzeba dostarczyć do magazynu Mikołaja, tj. do Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej, do 18 grudnia. Do 23 grudnia paczki trafią do swoich odbiorców.

Pełna lista seniorów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta