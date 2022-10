Z myślą o najstarszych mieszkańcach żagańskiej gminy trwają prace przy powstaniu drugiego Domu Seniora. Zlokalizowany on będzie w Dzietrzychowicach w budynku po dawnej szkole.

Jedyny funkcjonujący do tej pory w gminie klub działa w Tomaszowie. Do końca roku seniorzy z Dzietrzychowic będą cieszyć się swoim lokum. – To ważna inwestycja. Chcemy, aby to najbardziej dojrzałe środowisko miało własne miejsce spotkań – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Prace idą zgodnie z planem. Jeszcze w grudniu chcemy oddać do użytku tę część obiektu z przeznaczeniem dla seniorów – zaznacza wójt Ochrymczuk:

Całość inwestycji, to suma rzędu 300 tysięcy złotych.