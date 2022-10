Mieszkańcy Brzeźnicy w gminie Dąbie nie mają bieżącej wody. Woda do picia dowożona jest beczkowozami. To skutek wykrycia szkodliwych bakterii w ujęciu wody. – Niestety, próbki wody pobrane do badania przed Sanepid w Krośnie Odrzańskim wykazały zawartość szkodliwych bakterii – mówi Marcin Reczuch, wójt Dąbia.

Na razie nie wiadomo co mogło być źródłem zatrucia wody.