Na terenie powiatu nowosolskiego tworzy się sieć ścieżek rowerowych. Pierwsza trasa, o długości 50 kilometrów, powstała na byłej linii kolejowej, przebiegającej przez powiat. Powstał swoisty kręgosłup, do którego dołączone będą odnogi. Na pewno wybudowane zostaną ścieżki z Otynia do Zatonia i z Nowej Soli do Bytomia Odrzańskiego, na co powiat pozyskał środki. – Podjęliśmy działania, aby powstała ścieżka z Nowej Soli do Siedliska – powiedział Marcin Kula, radny powiatu nowosolskiego.

Dodajmy, że w najbliższą niedzielę zorganizowany zostanie rajd rowerowy po okolicach Nowej Soli.