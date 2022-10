Potwierdziły się nasze informacje i Zielonogórski Klub Żużlowy odniósł się do sytuacji we władzach spółki.

Jak możemy przeczytać w komunikacie wydanym przez ZKŻ SSA (opublikowanym na stronie falubaz.com) – pod koniec poprzedniego miesiąca Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Bieńkowski, a także członek zarządu spółki Monika Zapotoczna złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. Klub informuje, że w związku z powyższym nie zmienił się skład właścicielski spółki.

Ponadto w komunikacie podano do wiadomości, że prezes ZKŻ SSA Wojciech Domagała zwołał na 14 października Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które „ma zdecydować o dalszym sposobie działania”. Do tego czasu Domagała, który jednocześnie oddał się do dyspozycji rady nadzorczej – sam kieruje spółką.