Zielony świat oczami VR – to nazwa projektu jaki zrealizowano dla seniorów, którzy zamieszkują gminy należące do Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło w Krośnie Odrzańskim. Do tych działań przyłączyła się także LGD Zielona Dolina Odry i Wart z Górzycy. – Seniorzy nie mają tak dużych możliwości zapoznania się z urokami naszych terenów, więc zebraliśmy te obrazy w formę wirtualnej rzeczywistości – tłumaczy Katarzyna Sywanowicz z LGD Zielone Światło.

Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.