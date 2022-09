Garbarnia Heinen w Lesznie Górnym wstrzymuje produkcję. A odbiorcami zakładu są firmy wytwarzające wysokiej jakości skórzane produkty, m.in. wojskowe buty dla żołnierzy 15 armii NATO oraz dla sił specjalnych Ukrainy. Zakładową oczyszczalnię ścieków zamknął w lipcu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. I do tej pory decyzji nie cofnął.

Zakład funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, w czasach PRL był firmą państwową, później została sprywatyzowana. Obecny niemiecki właściciel, firma Heinen, odkupiła ją od innej niemieckiej spółki – Raeuchle. W związku ze złym stanem infrastruktury zakładu we współpracy z WIOŚ opracowano plan modernizacji, by poprawić jakość wody odprowadzanej do kanału energetycznego rzeki Bóbr. Lokalne władze dały garbarni na to czas do stycznia 2026 r.

Tymczasem o garbarni wyemitowano w telewizji Tvn reportaż. W materiale dziennikarze pokazują wyniki badań próbek wody z rzeki, analiza wykazała obecność metali ciężkich – kadmu oraz ołowiu. Ale jak twierdzi prezes garbarni – zakład tych pierwiastków nie wykorzystuje podczas produkcji.

„Zarzuty, jakie postawiła nam dziennikarka, o odprowadzaniu do rzeki metali ciężkich, zostały obalone przez dwie niezależne analizy – wykonaną przez WIOŚ oraz na nasze zlecenie. Pierwiastki, które rzekomo miały pochodzić z garbarni nie są wykorzystywane w przemyśle garbarskim. Nie mogły zatem pochodzić z naszej firmy, o czym powinni wiedzieć przedstawiciele WIOŚ, gdyż mają pełny dostęp do informacji o środkach chemicznych używanych w garbarni” – powiedział prezes garbarni Heinen Sp. z o.o. w Lesznie Górnym Thomas Heinen.

Dodał, że mimo to sytuacja od prawie trzech miesięcy pozostaje bez zmian. Odwołanie garbarni jest obecnie procedowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie i nie wiadomo, kiedy zapadnie rozstrzygnięcie.

„Nie wiemy wręcz, czy do niego dotrwamy, gdyż każdy miesiąc przestoju generuje mln zł straty. Mówiąc wprost – firmie grozi bankructwo, co pozbawi pracy ok. 100 osób, już teraz nie mogliśmy sobie pozwolić na przedłużenie kontraktów z kilkunastoma pracownikami. W ciągu trzech miesięcy nasza sprzedaż spadła aż o 30 proc. a tylko w Polsce straty sięgnęły 2,5 mln zł” – wskazał Heinen.

„W swojej najnowszej decyzji WIOŚ w Zielnej Górze wskazuje na przekroczenia, na których usunięcie dał nam czas do stycznia 2026 r. Tym samym na 3,5 roku przed wygaśnięciem tego terminu zdecydował się zamknąć naszą oczyszczalnie ścieków. Stało się to pomimo tego, że budowa instalacji zakończy się w I kwartale 2023 roku, zatem na długo przed wyznaczonym terminem. W sumie inwestycje w obszarze ochrony środowiska pochłonęły prawie 10 mln euro” – powiedział Heinen.

Dodał, że aby ponownie otworzyć oczyszczalnię garbarnia musi dostosować parametry oczyszczonych ścieków do tych, które wskazuje wydane dla garbarni pozwolenie wodnoprawne. Ten warunek udało się firmie wypełnić jeszcze w sierpniu.

„Jak widać, fakt ten nie daje jednak pewności, że decyzja o zamknięciu oczyszczalni zostanie cofnięta. W decyzji WIOŚ brak jest informacji co powinniśmy zrobić, jakie warunki spełnić i w jakim terminie, by móc wznowić działalność. Cierpią na tym nasi pracowni i dostawcy, którymi są polskie rzeźnie. Z ich perspektywy wstrzymanie naszej działalności to także ogromna strata, gdyż nie tylko nie zarabiają, ale muszą także sami utylizować zwierzęce skóry” – powiedział Heinen.

Właściciele garbarni przekonują, że do ochrony środowiska przykładają ogromną wagę, czego potwierdzeniem są nagrody i certyfikaty. Od przejęcia zakładu w Lesznie Górnym zostały w nim wymienione m.in. instalacje wodnokanalizacyjne, wdrożono nowy, skuteczny proces usuwania chromu ze ścieków. Trwa także modernizacja i rozbudowa oczyszczalni, która będzie spełniała najwyższe standardy ochrony środowiska – zapewniła spółka Heinen.

„Widząc nasz wkład w ochronę środowiska, nasi klienci preferują nasze skóry wobec tych, które pochodzą np. z Chin. Jednak fałszywe oskarżenia i teraz widmo zamknięcia zakładu w Polsce, powodują, że partnerzy biznesowi wycofują się ze współpracy. Firmy, które chwalą się zrównoważonym procesem produkcji wyrobów skórzanych nie chcą być powiązani z garbarnią oskarżoną o spowodowanie szkód w środowisku. To kolejna ogromna strata dla naszej formy wynikająca z obecnej sytuacji” – zaznaczył Heinen.