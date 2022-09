Prokuratura ustala przyczynę pożaru, do którego doszło w jednej z kamienic w Kożuchowie (Lubuskie). Zginął w nim 56-latek mieszkający w tym budynku – poinformowała we wtorek Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Jak przekazał we wtorek rzecznik lubuskiej PSP Dariusz Szymura, do pożaru doszło w poniedziałek (19 września br.), po godz. 21 w kamienicy na placu Matejki. Ogień pojawił się na poddaszu budynku. Z uwagi na szeregową zabudowę, do akcji skierowane zostały duże siły.

W działaniach gaśniczych i ratunkowych brało udział 11 zastępów PSP i OSP, na miejsce szybko dotarło pogotowie i policja. Z budynku, w którym wybuchł pożar oraz sąsiedniej kamienicy, ewakuowano 21 osób.

„Podczas gaszenia i przeszukiwania budynku strażacy natrafili na ciało mężczyzny, które było częściowo przysypane przez gruzowisko” – powiedział Szymura.

Śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tragedii prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.