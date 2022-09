Istnieje prawdopodobieństwo, że drugi mecz finału 1 ligi żużlowej, Falubaz – Wilki Krosno, odbędzie się 18 września bez udziału publiczności!

Chce tego policja, a to efekt tego, co działo się przy W69 podczas półfinału z Polonią Bydgoszcz.

Doszło wtedy m.in.do brutalnego pobicia kibica Polonii oraz do użycia zakazanych środków pirotechnicznych przez kibiców. Mówił o tym dziś w RZG prezydent Janusz Kubicki:

Jeśli chodzi o lubuską policję to ta ustami rzecznika – nadinspektora Marcina Maludego – twierdzi, że od miesięcy Falubaz lekceważąco podchodzi do zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

I dlatego wnioskowała już do PZMotu o kary dla klubu, a do wojewody o zamknięcie dla kibiców stadionu na mecz Falubazu z Wilkami w finale eWinner 1.ligi:

Trwa zatem oczekiwanie na decyzję wojewody.

Karol Zieleński – dyrektor biura wojewody – powiedział nam tymczasem, że ma nadzieję, że klubowi uda się jednak doprowadzić do tego, że kibice będą mogli zobaczyć spotkanie, w tracie którego Falubaz może awansować do PGE Ekstraligi. Choć przyznaje, że to nie pierwsza skarga…

Poprosiliśmy też Falubaz o rozmowę z prezesem klubu w sprawie zamknięcia stadionu dla fanów oraz o odniesienie się do zarzutów policji wobec klubu.

Wojciech Domagała jest jednak dziś na posiedzeniu Głównej Komisji Sportu Żużlowego, ale obiecano nam kontakt w najbliższym czasie.