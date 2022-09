W niedzielę 4 września wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy na kolei. Przewoźnicy muszą dostosować kursowanie pociągów do harmonogramu prac modernizacyjnych na torach.

Zmiany będą dotyczyć między innymi pociągów kursujących przez Centralną Magistralę Kolejową. Prace modernizacyjne wymuszają przedłużenie zamknięcia jednego z torów na bardzo obciążonym ruchem odcinku.

Ruch jednotorowy będzie prowadzony na odcinku Olszamowice – Włoszczowa Północ do 7 października, a następnie od 8 października do 5 listopada na odcinku Pilichowice – Olszamowice. W drugim przypadku jeden z torów na odcinku Niedźwiedź – Kraków będzie wyłączony z ruchu do 10 października. Wszystko to spowoduje ograniczenie prędkości, a co za tym idzie wydłużenie czasu jazdy pociągów.

Zmiany obejmą połączenia kategorii EIP, czyli składy pendolino, pomiędzy Warszawą a Krakowem, dla których czas przejazdu będzie o kilkanaście minut dłuższy niż obecnie oraz na trasie Warszawa – Wrocław, na której składy także będą jechać dłużej, niż teraz. We wrześniu kilka tras na północy Polski zostanie zamkniętych dla ruchu pasażerskiego. Chodzi między innymi o trasę 405 Jastrowie – Okonek, która będzie nieczynna do 23 września. Na odcinku Piła Główna – Szczecinek autobusy komunikacji zastępczej zastąpią siedem zawieszonych pociągów.

Od 24 września do 7 października nieczynna będzie linia nr 404 na odcinku Podborsko – Białogard. Wszystkie pociągi kursujące na tej linii będą mieć skróconą trasę do Szczecinka, a do pomijanych stacji dojazd zapewni zastępcza komunikacja autobusowa. Zamknięta zostanie także linia – 202 na odcinku Sławno – Karwice. Pociągi do i z Kołobrzegu będą mieć skróconą trasę do Słupska, a pomiędzy Słupskiem i Kołobrzegiem będą kursować autobusy.

W związku z pracami modernizacyjnymi kontynuowany będzie ruch jednotorowy na dwóch odcinkach linii kolejowej nr 91 od Rzeszowa do Sędziszowa Małopolskiego. Ograniczenia w ruchu mogą wpływać na planowy rozkład jazdy. Od 1 października zostanie wstrzymany ruch na jednotorowej linii łączącej Tarnów i Stróże. Pociągi jeżdżące na co dzień w Bieszczady na tym odcinku będą kursować trasą alternatywną przez Rzeszów i Dębicę.

Cały czas trwają prace na Warszawskim Węźle Kolejowym, które wpływają na kursowanie części pociągów jeżdżących do i z Warszawy. Kilkadziesiąt pociągów nadal będzie omijać tak zwaną linię średnicową. Składy te pojadą linią obwodową na dworzec Warszawa Gdańska.

Modernizacja dworca Warszawa Zachodnia, która jest przyczyną utrudnień, ma się zakończyć na przełomie 2023 i 2024 roku.