Kilkunastu seniorów z żagańskiej gminy otrzymało tak zwaną opaskę bezpieczeństwa. Pilotażowy program dofinansowany ze środków rządowych ma służyć zapewnieniu opieki najstarszym mieszkańcom.

Urządzenie jest połączone z usługą operatora pomocy. Wciśnięcie guzika na opasce umożliwi kontakt się ze stale gotową do interwencji centralą. Jak mówi wójt Leszek Ochrymczuk, ma to ułatwić osobom starszym jak najszybszy dostęp do specjalisty:

– W tej chwili wprowadzamy usługę, zbieramy wnioski. Oczywiście chcemy objąć tym programem jak największą grupę seniorów – zaznacza wójt Ochrymczuk:

Dodajmy, że obecnie opaskę bezpieczeństwa otrzymało 13 seniorów z żagańskiej gminy.