Strażacy z OSP Borowe koło Iłowej zbierają na wóz bojowy. Stary sprzęt, który posiadają odmówił posłuszeństwa. Druhowie koszą trawy, wykonują drobne prace porządkowe w zamian za drobne darowizny. Gmina planuje zakup auta, jednak ochotnicy już działają.

Naczelnik ochotników z Borowego podkreśla, że strażacy zrobili wszystko, aby utrzymać sprawność aut. – Wiek jednak wziął górę i teraz mamy problem – podkreśla Kamil Nowakowski:

Kiedy dwa wysłużone wozy stanęły na dobre z pomocą przyszli koledzy z jednostki w Koninie Żagańskim. – To jednak jest tylko tymczasowe rozwiązanie. Dążymy do tego, aby mieć swój własny i móc nim jeździć na akcje – mówi naczelnik Nowakowski:

– Nie siedzimy bezczynnie. Jeśli możemy wpłynąć choć w części na to, że pojawi się wóz, to robimy co się da – podkreśla Jacek Koska, zastępca naczelnika:

Gmina szuka środków, aby wesprzeć OSP. Jak mówi burmistrz Paweł Lichtański, zabezpieczymy pieniądze na ten cel:

Dodajmy, że OSP Borowe jest jedną z trzech jednostek ochotniczych w iłowskiej gminie.