Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że Polska nie zgodzi się na zniesienie prawa weta w Unii Europejskiej. W Programie 1. Polskiego Radia mówił o propozycji zmian w UE, którą przedstawił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Wiceminister Jabłoński podkreślił, że pozbawianie państw narodowych możliwości współdecydowania o przyszłości Europy, byłoby groźne dla całego kontynentu. „Kanclerz stawia tezę, że utrzymywanie prawa weta jest szkodliwe dla Europy. Ale jeśli spojrzymy na ostatnie lata, to możemy się zastanowić, czy jeżeli cała Europa postępowałaby jak Niemcy, które uzależniły się od rosyjskiego gazu, czy to byłoby korzystniejsze dla naszego bezpieczeństwa?” – pytał. Stwierdził też, że zniesienie weta znacząco obniżyłoby nasze bezpieczeństwo. „Całe szczęście nikt tych absurdalnych pomysłów nie wprowadził. Polska z całą pewnością będzie to blokowała” – dodał.

Wczoraj kanclerz Scholz opublikował artykuł w „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, w którym przekonywał, że należy znieść prawo weta w Unii Europejskiej. Jego zdaniem w obliczu wojny na Ukrainie UE potrzebuje jedności i nie może już dłużej sobie pozwolić na egoistycznie blokowanie niektórych decyzji przez poszczególne państwa członkowskie.