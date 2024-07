Na pokrycie strat poniesionych przez sadowników i właścicieli upraw winorośli jest 37 mln z UE, a dwa razy tyle można wydać ze środków krajowych – poinformował w czwartek (25 lipca) wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Dodał, że budżet dopłaca do składek na ubezpieczenia rolnicze 65 proc.

– Otrzymaliśmy z Unii Europejskiej 37 mln euro dla polskich sadowników i dla właścicieli upraw winorośli. Te pieniądze będą przeznaczone na to, by pomóc im w tym trudnym czasie, kiedy występują ekstremalne warunki pogodowe. Możemy wydać dwa razy tyle (z krajowych środków – PAP). Ta pomoc wydaje się oczywista po tym, jak przeznaczyliśmy ponad 2 mld zł dla rolników, by mogli przetrwać, kiedy ceny zbóż były bardzo niskie