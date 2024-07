Premier Donald Tusk pogratulował Ursuli von der Leyen wyboru na drugą kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej. „Czasy są trudne, ale dzięki Twojej odwadze i determinacji jestem pewien, że wykonasz świetną robotę. Zrobimy to razem” – podkreślił Tusk.

Tusk we wpisie na platformie X pogratulował von der Leyen ponownego wyboru na to stanowisko, zwracając się do niej „droga Ursulo”.

– napisał szef polskiego rządu.

Congratulations on your reappointment, dear Ursula. Times are hard, but with your courage and determination, I’m sure you’ll do a great job. We will do, together.

— Donald Tusk (@donaldtusk) July 18, 2024