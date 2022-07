W dwóch placówkach kultury, w Kolsku i Konotopie, odbywają się zajęcia wakacyjne. To propozycja dla tych dzieci, które w tym czasie nigdzie nie wyjeżdżają. Ośrodek w Kolsku przygotowuje się jednocześnie do największego wydarzenia, jakie w czasie wakacji odbywa się na terenie gminy. – To Przegląd Grup Śpiewaczych, który do tej pory cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców – powiedziała Edyta Dżydżora, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Kolsku.

Przegląd odbędzie się 23 lipca.