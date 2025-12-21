Niebawem rozpocznie się przebudowa ulicy Drzewnej w Konotopie. Gmina Kolsko otrzymała na ten cel prawie 200 tysięcy złotych rządowej dotacji.
– Mieszkańcy długo czekali w kolejce na remont tej drogi, podobnie jak wiele innych na terenie gminy – mówi wójt Iwona Brzozowska.
Koszt zadania to prawie 300 tysięcy złotych.
