Niebawem rozpocznie się przebudowa ulicy Drzewnej w Konotopie. Gmina Kolsko otrzymała na ten cel prawie 200 tysięcy złotych rządowej dotacji.

– Mieszkańcy długo czekali w kolejce na remont tej drogi, podobnie jak wiele innych na terenie gminy – mówi wójt Iwona Brzozowska.

Koszt zadania to prawie 300 tysięcy złotych.