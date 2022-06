Od najbliższego piątku kąpielisko na terenie samorządowego ośrodka wypoczynkowego w Lginiu będzie strzeżone przez ratowników WOPR. Jest to miejsce często odwiedzane przez mieszkańców powiatu wschowskiego, dlatego co roku gmina dba o bezpieczeństwo wypoczywających. – Na terenie naszego ośrodka, oprócz czystej wody w Jeziorze Lgińsko, będzie wiele innych atrakcji – powiedział Piotr Kokorniak, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Na terenie powiatu wschowskiego, w czasie tegorocznych wakacji, będzie pięć strzeżonych kąpielisk.